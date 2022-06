Romeno scomparso a Capaccio Paestum, ritrovato dai carabinieri Il 35enne camminava lungo la litoranea quando è stato trovato

È stato ritrovato ieri mattina, lungo la litoranea della Linora al confine con Agropoli, il romeno scomparso a Capaccio Paestum nei giorni scorsi. Il 35enne, Petre Madalin Alexandrache, passeggiava sulla costa quando è stato avvistato e segnalato alle forze dell’ordine.

L'uomo, che stava bene, è stato riaccompagnato dai carabinieri a casa della sorella, a Ponte Barizzo, da dove si era allontanato lo scorso 28 maggio. Il 35enne ha trascorso 5 notti in strada, ed era infatti molto provato.

Uscito per una semplice passeggiata, non era più riuscito a ritrovare la via di casa, non parlando neppure in italiano. Poi, ieri mattina, il lieto fine.