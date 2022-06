Esplode carro miscelatore, paura in un'azienda bufalina a Capaccio L'incidente è avvenuto stamattina, per fortuna nessun ferito

Paura, stamattina, a Capaccio Paestum, per l'esplosione, all'interno di un’azienda bufalina in località Linora di Capaccio Paestum, di un carro miscelatore di foraggi per animali. Il mezzo è esploso all'improvviso, prendendo fuoco, a causa di un'avaria al motore.

Lo scoppio è avvenuto intorno alle 7 del mattino ed è stato sentito da molti residenti in zona, creando non poca apprensione.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno domato il rogo in pochi minuti. Fortunatamente non si sono registrati feriti.