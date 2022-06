Tragedia a Capaccio: uomo si getta in mare, avverte un malore e muore Era in spiaggia con la moglie

Dramma nel pomeriggio di ieri sul litorale della Laura a Capaccio Paestum. Un 76enne, originario di Nocera Inferiore, ha vvertito un malore dopo essersi gettato in acqua, si era recato su una spiaggia libera con la moglie per fare un bagno. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata proprio la donna che ha visto il corpo del marito galleggiare inerme in acqua. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata dell’Associazione Napoli Soccorso della postazione di Santa Venere, nulla da fare per il 76enne, i sanitari non sono riusciti a rianimarlo.