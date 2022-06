Paura a Pontecagnano: auto finisce sul marciapiede e travolge tavoli e sedie Fortunatamente non si registrano feriti. Accertamenti in corso

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Pontecagnano Faiano. Intorno alle 14 un'auto che, stando a quanto si apprende, avrebbe tentato di schivare un’altra vettura, è finita sul marciapiede, travolgendo sedie e tavolini di un locale, e sfondando la porta dell'esercizio che si trova sul Corso Umberto I. Tanta paura per i presenti ma, fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze e feriti: al momento dell'incidente, infatti, non vi erano persone sedute ai tavoli o passanti. Ingenti, invece, i danni alla struttura e alla vettura, così come testimonia la foto pubblicata da un cittadino sulla pagina social: Segnaliamo al Sindaco di Pontecagnano Faiano.

Dopo il sinistro la circolazione ha subito rallentamenti. Toccherà ora alle forze dell'ordine far chiarezza su quanto accaduto.