Vietri sul Mare: furto in un bar aperto da soli 5 giorni Portato via denaro e alcune bottiglie di vino

Colpo in un bar di Vietri sul Mare, inaugurato da soli 5 giorni. I ladri, dopo aver sfondato la porta d'ingresso, una volta entrati nell'attività hanno preso il denaro presente in cassa e alcune bottiglie pregiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per rilievi del caso. Sono così scattate le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza posizionata poco distante dal locale. I malviventi avrebbero anche tentato di scassinare il gazebo della Travelmar senza però riuscirci.