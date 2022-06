La Costiera fragile: grossa frana ad Amalfi, terrazzamenti collassati Smottamento a ridosso di una discesa a mare privata dov'erano in corso alcuni lavori: nessun ferito

Tragedia sfiorata intorno alle 13 ad Amalfi, dove si è registrato un grosso movimento franoso nei pressi della diga foranea del porto. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbero collassati vecchi terrazzamenti da un'altezza di circa quaranta metri.

I detriti sono finiti in mare: ad immortalare la scena i tanti turisti che in queste settimane stanno trascorrendo le proprie vacanze in Costiera Amalfitana. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che avrebbero escluso il coinvolgimento di persone.

L'area collassata è a strapiombo sul mare e dovrebbe interessare una proprietà privata, una discesa a mare dove pare fossero in corso dei lavori.

Amalfi e la Costiera si confermano un territorio bellissimo ma fragile: nel febbraio dello scorso anno la drammatica frana che spezzò in due la città e la Divina, nei pressi del centro abitato. Ora questo smottamento che ha fatto rivivere quell'incubo.