Frana di Amalfi, c'è l'indagine della procura: sequestrata l'area Si cercano eventuali responsabilità dopo il crollo di un costone in zona porto

La procura di Salerno ha aperto un'indagine sul costone franato nel primo pomeriggio ad Amalfi: alcuni terrazzamenti hanno ceduto, precipitando in acqua. Una nuvola di polvere e detriti immortalata in tante foto e video dei turisti che in questi giorni stanno affollando la Divina.

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno sequestrato l'area, un terreno privato di proprietà di una cittadina tedesca. Anche il Comune si è mosso, dopo che il sindaco Daniele Milano è stato tra i primi a recarsi sul posto per rendersi conto dell'accaduto. Al lavoro un esperto che dovrà redigere un report che sarà poi vagliato dagli inquirenti.

Impegnati, come sempre accade in questi casi, anche i rocciatori che hanno provveduto a mettere in sicurezza il costone per evitare ulteriori distacchi di massi.

Restano i disagi per gli automobilisti, con l'installazione del senso unico alternato sulla Statale 163: l'Anas ha installato un semaforo.