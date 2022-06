Palomonte: incendiato il portone di casa del sindaco "Episodio sgradevole, grave e inaccettabile" per il primo cittadino che si è rivolto ai carabinieri

Tensione a Palomonte dove è stato incendiato da ignoti il portone di casa del sindaco, Mariano Casciano. Un episodio increscioso avvenuto proprio nel cuore della campagna elettorale per le amministrative. Il primo cittadino ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire ai responsabili. I danni sono lievi.

Per la fascia tricolore si è trattato di un "episodio sgradevole, grave ed inaccettabile. In tutti questi anni non ho mai ricevuto alcuna minaccia" ha detto il sindaco.