Beccato con hashish e cocaina: arrestato 21enne a Nocera Inferiore Denunciato anche un 29enne trovato in possesso di 25 grammi di hashish

Lotta alla droga e allo spaccio nel Salernitano. Beccato in possesso di hashish e cocaina, arrestato 21enne di Nocera Inferiore nella giornata di ieri. Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione del giovane, G.A. le sue iniziali, con l'ausilio di una unità cinofila, sono stati scoperti circa 5,55 grammi di cocaina già suddivisa in 33 dosi, circa 32 grammi di pezzi di hashish, un bilancino di precisione, nonché denaro in contante, provento dell'attività illecita.

Gli Agenti del Commissariato di di Nocera Inferiore hanno, quindi, arrestato il 21enne. Il giovane si troca ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

In seguito, nel corso della stessa operazione, un 29enne è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish.