Montecorvino: auto fuori strada, donna incastrata tra le lamiere La malcapitata è stata soccorsa dai vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina lungo la strada provinciale a Montecorvino Pugliano, un'auto, per cause ancora non chiare, è improvvisamente finita fuori strada, precipitando in un vallone. Alla guida una donna di 65 anni, rimasta incastrata nell'abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco di Giffoni. La malcapitata è stata estratta dalla vettura, non ha riportato gravi conseguenze. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.