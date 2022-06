Dolore e commozione all'addio ad Aniello, morto a soli 24 anni Il giovane è finito fuori strada con la sua auto

Grande dolore all'ultimo saluto ad Aniello Cavallo, il 24enne meccanico che ha perso la vita mentre era a bordo della sua auto a Bellizzi. Tante persone e commozione alle esequie celebrate nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine a Montecorvino Rovella . “Un giovane sempre sereno, disponibile, è volato in cielo e ci proteggerà” il ricordo del sacerdote durante l’omelia. Il giovane Aniello, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Mito mentre percorreva la statale 164, sfondando il muro di recinzione e finendo contro un impianto di gas gpl di un'abitazione. Per lui non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.