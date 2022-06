Sconto auto-moto a Capaccio Paestum, centauro grave L'incidente si è verificato davanti a una pizzeria lungo via Magna Grecia

Grave incidente stradale tra un'auto e una motocicletta nella notte a Capaccio Paestum, lungo via Magna Grecia. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla moto, un 40enne di Albanella, ricoverato in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze medicalizzate della Croce Rossa di Via Italia e dell’Associazione Napoli Soccorso della postazione di Santa Venere, che hanno prestato le prime cure all'uomo.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, per i rilievi del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Agropoli per rimuovere i mezzi incidentati.