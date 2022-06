Grosso albero cade davanti al seggio elettorale, due feriti ad Agropoli L'episodio si è verificato dinanzi alla scuola elementare "Gino Landolfi"

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, ad Agropoli, davanti al seggio elettorale allestito nella scuola elemetare "Gino Landolfi", a due passi dal Palazzo di Città. Un grosso albero, infatti, si è improvvisamente spezzato, cadendo proprio davanti all'ingresso della scuola.

Il pino ha travolto delle persone, due delle quali sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Tra i feriti c'è un candidato al Consiglio comunale nelle liste di Raffaele Pesce. In zona, infatti, per via delle elezioni, c'erano tante persone dirette al seggio e altre che stavano uscendo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agropoli, gli uomini della polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli per la messa in sicurezza della zona e i successivi accertamenti.