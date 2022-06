Mezzo pesante si ribalta lungo la Via del Mare, ferito lievemente l'autista Il camion si è capovolto all'altezza della località San Gennaro

Un mezzo pesante si è ribaltato, stamattina, lungo la Via del Mare, in direzione Castellabate. Il camion, adibito al trasporto di pacchi per conto di un corriere, si è adagiato vicino a un guardrail in una curva, all'altezza della località San Gennaro.

L'autista, feritosi lievemente, è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate per i rilievi del caso. Presenti anche i vigili del fuoco per il recupero del mezzo pesante.

Disagi alla circolazione in entrambe le direzioni essendo la principale strada di collegamento tra Agropoli, Castellabate, Montecorice e Pollica.