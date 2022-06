Pagani: rapina all'alba al mercato ortofrutticolo, minacciato venditore Bottino da 2mila euro

Momenti di paura all'alba di oggi al mercato ortofrutticolo di Pagani, messa a segno una rapina intorno alle 5, nel mirino un commerciante. Il malcapitato è stato avvicinato da alcune persone armate di pistola, era a bordo del suo furgoncino in compagnia della moglie in attesa di entrare al mercato. I malviventi lo hanno costretto a consegnare loro circa 2mila euro che aveva con sè per l'acquisto di frutta e verdura. I rapinatori sono poi fuggiti via. Sul caso indagano le forze dell'ordine.