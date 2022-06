Poliziotto trovato senza vita: proclamato lutto cittadino ad Oliveto Citra Durante l’orario dei funerali gli edifici comunali esporranno le bandiere a mezz’asta

Oliveto Citra si stringe nel dolore per la scomparsa di Giacomo Calzaretta, l’assistente capo della Polizia di Stato, di 43 anni, che ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua auto, parcheggiata nella stazione di servizio di Contursi Terme. L’agente si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza.si è tolto la vita in autostrada.

E' stato proclamato il lutto cittadino nella comunità in segno di cordoglio. Dalle ore 12 di oggi, giovedì 16 giugno, alle ore 14 di domani, l'amministrazione ha invitato tutti alla sospensione di tutte le attivita` sul territorio comunale.

Durante l’orario dei funerali, gli edifici comunali esporranno le bandiere a mezz’asta e osserveranno un minuto di raccoglimento. Una notizia che ha buttato nello sconforto tutta la valle del Sele.

"Giacomo Calzaretta non è più tra noi. La tragica notizia ha sconvolto tutta la comunità, attraversando i nostri cuori come un fulmine a ciel sereno, dirompente, terribilmente inaspettato. Tra le tristi righe di un libro strappato troppo presto resta l’impegno come uomo, amico, amministratore, profuso per il territorio e per lo stratificato tessuto sociale. L’essere vicino alle famiglie del nostro paese, in modo concreto, troppo spesso silenzioso.

Ora è tempo per il dolore, il rispetto, il cordoglio. La più commossa vicinanza alla famiglia e ai tanti che l'hanno voluto bene", Il cordoglio dell'amministrazione.