Centola, si ustiona con il barbecue, muore dopo 8 giorni Tragedia nel comune cilentano

E' morto dopo aver lottato per otto giorni, un'agonia che si è conclusa nel peggiore dei modi per una guardia ambientale sessantenne del comune di Centola, ustionatosi accidentalmente con il barbecue, mentre si trovava in casa. A tradirlo forse un ritorno di fiamma. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di curare le gravi scottature. E' stato ricoverato nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Lutto nel piccolo comune cilentano. Nei giorni scorsi l'amministrazione si era stretta in un augurio di pronta guarigione, purtroppo la tanto sperata ripresa non c'è stata. E' la seconda morte che si verifica in Cilento con modalità analoghe. Ieri i funerali a Novi Velia di un anziano feritosi in un incidente domestico simile, si era ustionato una decina di giorni fa mentre puliva la stufa di casa. Trasferito al Cardarelli per lui non c'è stato nulla da fare.

Sara Botte

Antonio Vuolo