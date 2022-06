Ucciso in Repubblica Domenicana: la vittima sarebbe un cittadino di Agropoli L'uomo, 47enne, è stato ammazzato a colpi di pistola a Las Americas

Potrebbe essere di Agropoli il 47enne ucciso a colpi di pistola da ignoti mentre si trovava in auto nella Repubblica Dominicana. La vittima, identificata come Lucas Garofalo, sarebbe originario di Agropoli. L’episodio è avvenuto nei pressi del casello di Las Americas.

Al lavoro nel comune cilentano i legali dei suoi familiari per cercare di ricostruire quanto accaduto e verificare la reale identità dell'uomo, il cui nome reale non sarebbe Lucas Garofalo. Tra l'altro non risulta iscritto neppure all'AIRE.

L'episodio risale ai primi di giugno quando il 47enne, a volante della sua Hyundau Sonata, sarebbe stato freddato da colpi di pistola partiti da una Mercedes Benz e da un SUV Honda CRV nero.

Secondo la stampa locale, l’imprenditore italiano, con attività commerciali a Boca Chica, sarebbe stato centrato da diversi colpi di arma da fuoco in diverse parti del corpo. La polizia, sempre secondo le cronache locali, starebbe indagando negli ambienti legati al traffico di droga.