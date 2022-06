Aggressione all'ospedale Sarno: paziente sfonda la porta del Pronto Soccorso In corso le indagini dei carabinieri

Ancora violenza in corsia. All'ospedale di Sarno un paziente, con una piccola ferita alla mano, ha distrutto, per cause ancora non chiare, la porta d'ingresso del Pronto Soccorso, aggredendo poi il personale sanitario intervenuto. L'uomo è poi andato via senza farsi curare. Del caso sono state informate le forze dell'ordine. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all'identità dell'uomo.