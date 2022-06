Topi e alimenti rosicchiati: chiuso un negozio di cibi etnici In azione i carabinieri del Nas: sequestrati oltre 7 quintali di prodotti

Un negozio di vendita di alimenti etcnici è stato chiuso dai carabinieri del Nas di Salerno. Il blitz è scattato in provincia: nel mirino l'attività gestita da un cittadino indiano.

I militari si sono trovati davanti un vero e proprio film dell'orrore: nel corso dell'ispezione sono state rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie, con la presenza di escrementi di ratti sulle superfici di lavoro, sulla pavimentazione e sugli scaffali di esposizione dei prodotti alimentari in vendita.

Non solo. All'interno del locale sono state inoltre rinvenute rudimentali trappole per topi, ragnatele e sporco pregresso in tutti gli ambienti.

Sequestrati 7,6 quintali di prodotti alimentari (farine, semola, riso, zucchero, spezie, succhi di pomodoro e patate), tra cui alcune confezioni rosicchiate da roditori.