Sbatte la testa contro un albero mentre è alla guida del trattore: muore 46enne L'uomo era a lavoro nei campi

Non ce l'ha fatta il 46enne di Palomonte coinvolto in un tragico incidente sul lavoro. Martedì pomeriggio mentre era a bordo del suo trattore, per cause ancora non chiare, forse una distrazione, ha sbattuto la testa contro un albero. Le sue condizioni in un primo momento non avevano destato preoccupazione, poi però si sono aggravate.

E' stato condotto dall'ambulanza del 118 prima all'ospedale di Oliveto Citra, in seguito a Nocera Inferiore. Dopo aver lottato per due giorni il cuore del 46enne si è purtroppo fermato. Dolore nella comunità.