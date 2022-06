Ai domiciliari ma continuava a spacciare: arrestato 28enne a Salerno Scoperti in un borsello 156 gr di crack già suddivisi in 801 dosi, cellulari e soldi

Dopo gli ultimi episodi di violenza registrati in città, aumentano i presidi e la presenza delle forze dell'ordine. Zona orientale di Salerno al setaccio, nel mirino dei controlli dei Carabinieri, in particolare, i quartieri di Pastena e Mercatello.

Nel corso delle verifiche di ieri, un 28enne, già ai domiciliari, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di "crack".

A far scattare le verifiche, con l'ausilio del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Sarno, è stato un sospetto andirivieni di giovani nei pressi dell'abitazione del 28enne. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati scoperti in un borsello 156 gr di "crack" già suddivisi in 801 dosi; 3 telefoni cellulari, un bilancino e materiale per il confezionamento di stupefacente; oltre a 995 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sequestrato.