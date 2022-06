Salerno, addio a Luigi Ferruzzi: fiori bianchi sul luogo della tragedia I residenti denunciano la pericolosità di via Lungomare Colombo: "Qui troppi incidenti"

È stato effettuato questa mattina l'esame esterno sul corpo di Luigi Ferruzzi, il 23enne salernitano deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Lungomare Marconi, a Salerno. Gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, sono ancora a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il 23enne, che viaggiava in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto che procedeva nella stessa direzione. L'impatto non ha lasciato scampo al giovane che gestiva un bar a Pastena. In via Lungomare Colombo questa mattina è stato deposto un fascio di fiori in sua memoria. Rabbia e dolore tra i residenti che, ancora una volta, hanno rimarcato come quel tratto di strada sia estremamente pericoloso. In 22 anni, infatti, Lungomare Colombo è stato teatro di otto incidenti mortali. Un campanello d'allarme che non può restare più inascoltato.