Fumogeni granata e rombi di moto per l’ultimo saluto a Luigi Ferruzzi Salerno dice addio al giovane centauro morto in un tragico incidente stradale

Fumogeni granata e rombi di moto per l’ultimo saluto a Luigi Ferruzzi, il giovane centauro di soli 22 anni morto in un tragico incidente stradale lo scorso 24 giugno. In tantissimi questa mattina si sono riuniti presso la chiesa di Gesù Redentore, nella zona orienta della città, per dire addio al ragazzo. L’ennesima giovane vita spezzata da un destino beffardo.

Salerno si stringe nel dolore: al passaggio della salma palloncini bianchi sono volati in cielo accompagnati dall’applauso commosso dei tanti presenti e dal rombo delle moto, la sua grande passione. Ad attendere la bara anche uno striscione: “La cattiva notizia è che il tempo vola, la buona è che sei tu il pilota”.

Il giovane ha perso la vita scontrandosi con la sua moto, una Suzuki grigia e nera, contro un'auto, sul lungomare Marconi. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo impatto che ha distrutto il mezzo a due ruote. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che invano hanno cercato di rianimarlo.

Distrutti dal dolore la famiglia e i tanti amici. Nel bar che gestiva ora c’è un cartellone: “Rimarrai per sempre qui”.