Scafati, schianto in moto: consigliere comunale in rianimazione L'incidente potrebbe essere stato provocato da un malore

Ore di apprensione per il consigliere comunale di Scafati Giovanni Bottone. E' ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata dopo che domenica scorsa è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il capogruppo della Lega è finito, per cause ancora non chiare, con la sua moto contro un palo della pubblica illuminazione in via Michelangelo Nappi. Tra le ipotesi un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dove è stato operato. Ha riportato diversi traumi interni le la rottura di un braccio.