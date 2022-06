Maxi blitz all'alba dei carabinieri di Salerno: 35 persone arrestate Estorsione, truffa, riciclaggio, armi, traffico di droga e lesioni le accuse contestate

E' partita all'alba una maxi operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Salerno e coordinata dalla procura. Notificate 38 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati.

Di questi, 14 sono finiti in carcere e 21 agli arresti domiciliari. Il gip ha inoltre disposto 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Estorsione, lesioni personali aggravati dalla finalità mafiosa, porto e detenzione di armi in luogo pubblico, concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ricettazione riciclaggio e truffa le accuse contestate a vario titolo agli indagati.

Il blitz dei carabinieri è scattato nelle province di Salerno, Avellino, Caserta, Chieti e Frosinone.