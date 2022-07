Salerno, paura nella notte: ennesimo incidente all'incrocio maledetto Fortunatamente i due giovani non hanno riportato gravi conseguenze

Paura nella notte a Salerno per un incidente avvenuto all'incrocio delle poste centrali. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto che hanno subito seri danni.

Fortunatamente nulla di grave per i due conducenti dei veicoli, una ragazza ed un ragazzo, che sono stati trasportati in codice verde nell'ospedale di Salerno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, un'auto proveniva da via Dei Principati ed un'altra da Corso Garibaldi.

Per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza dell'incrocio che collega con il lungomare, i due veicoli si sono scontrati. Le auto hanno subito danni seri e la viabilità è stata interrotta per diverso tempo. Nulla di grave, invece, per i due ragazzi che erano alla guida delle vetture. Sul posto un'ambulanza dell'Humanitas. L'incidente avvenuto in nottata, però, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di quel tratto di strada: spesso, infatti, all'incrocio delle Poste si sono verificati incidenti stradali. Residenti e commercianti, in più di una circostanza, hanno chiesto provvedimenti per aumentare la sicurezza stradale.