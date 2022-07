Notte di sangue a Salerno: 19enne ferito con cinque coltellate Il fatto è accaduto a Mercatello: il giovane è stato operato al Ruggi. Indaga la Polizia

Ennesima notte di sangue a Salerno. A farne le spese è stato un ragazzo di 19 anni - originario della provincia -, ferito con cinque coltellate a seguito di una lite avvenuta nel quartiere di Mercatello. Il fatto è accaduto in via Leucosia, nella zona che ospita gli stabilimenti balneari. Il diverbio, da quanto si apprende, sarebbe nato per una ragazza contesa. Dalle parole, però, si è passati in poco tempo ai fatti e la situazione è gravemente degenerata. Il 19enne, infatti, è stato raggiunto da due fendenti nella parte posteriore dell'orecchio e da altri tre alla schiena, all'altezza del rene. Soccorso d'urgenza dai sanitari della Croce Bianca, è stato trasportato nel vicino ospedale di Salerno dove è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Dai successivi accertamenti è emersa, però, la necessità di sottoporre il giovane ad un intervento chirurgico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Salerno e dei colleghi della Scientifica che sono al lavoro per provare a ricostruire l'accaduto e risalire all'identità dell'aggressore.