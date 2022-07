Baronissi, fiamme in alta montagna in zona Cariti L'incendio è già stato segnalato alla Sopi di Salerno

Ancora fiamme nel Salernitano. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, nella frazione Cariti di Baronissi. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo in alta montagna. L'incendio è già stato segnalato alla Sopi di Salerno dalla Pubblica Assistenza Il Punto Onlus Baronissi.

Una triste storia che si ripete. La zona è stata più volte, nel corso degli anni, interessata da vasti incendi che hanno divorato ettari di vegetazione. Le fiamme, in alcuni casi, si sono spinte anche in prossimità delle abitazioni.