Nocera Inferiore, picchiata brutalmente una ragazzina in strada Immagini choc, il pestaggio da parte di alcune coetanee. "Una violenza esasperata"

Una ragazzina è stata picchiata brutalmente da alcune coetanee a Nocera Inferiore. Il video del pestaggio, virale sui social, ha provocato sconcerto tra la cittadinanza per la violenza che traspare. Riprese tre giovanissime che prendono a calci e a pugni un'altra minorenne a terra stremata che cerca di divincolarsi ma viene ripetutamente colpita e insultata. Ancora non sono chiare le motivazioni dell'aggressione. "A Nocera Inferiore, gravissimo episodio di violenza in pieno centro cittadino, nei pressi del palazzo Buoninconti e a via Fucilari. Una violenza incomprensibile, fuori da logiche criminali tradizionali", commenta Giovanni D'Alessandro consigliere comunale del comune dell'Agro.

"Una violenza esasperata, tra giovani, anche ragazzine, che prefigurano una socialità degradata e insensata, senza valori, senza rispetto della dignità delle persone. Bisogna riflettere – conclude il consigliere - su tutto questo perché la ragione deve prevalere sulla barbarie. Non siamo e non possiamo vivere come bruti. E di questo ne dovremmo avere una consapevolezza almeno millenaria, e bisogna rifletterne a cominciare dalle famiglie e dalla scuola".