Paura ad Eboli: incendio nei pressi del Cilento Outlet Un'alta e densa nube di fumo nero si è alzata da una delle strutture presenti in località Cioffi

Paura questo pomeriggio nei pressi del Cilento Outlet, in località Cioffi. In una struttura nei pressi dei campetti presenti in zona è divampato un incendio intorno alle 15.30, con un'alta colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Diverse le segnalazioni anche via social.

Ad allertare i vigili del fuoco i residenti della zona. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo: va capito se la natura del rogo è dolosa, o scatenata dal caldo torrido. Non è il primo intervento registrato in zona. Questa mattina i caschi rossi e gli agenti di Polizia municipale sono intervenuti lungo la Litoranea della marina ebolitana, dove le fiamme hanno improvvisamente preso vita nei pressi della fascia pinetata.

Federica Inverso

Antonio Vuolo