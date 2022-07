Cani tra i rifiuti, senza acqua e cibo: denuncia per maltrattamento a Bellizzi Sono stati scoperti in un piazzale dismesso un tempo utilizzato per il soccorso stradale

Un triste spettacolo per i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana che, allertati dai volontari dell’associazione “Guardia Rurale Ausiliaria di Salerno” per un presunto caso di maltrattamento animali, sono giunti a Bellizzi, in un piazzale dismesso un tempo utilizzato per il soccorso stradale, e si sono trovati davanti una scena di completo abbandono.

I militari, insieme ai medici veterinari dell’ASL UOV di Battipaglia ed ai volontari dell’associazione, hanno scoperto sei cani di cui uno deceduto ed ancora legato alla catena. Gli animali non avevano disponibilità di cibo né di acqua, inoltre sullo stesso piazzale erano presenti rifiuti di vario genere, speciali e domestici, e residui di rifiuti combusti.

Sul posto era presente agli accertamenti anche il detentore dell’area.

Il tutto è stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria per maltrattamento aggravato e l’abbandono di animali e per la combustione illecita di rifiuti sanzionata. E' stata elevata, inoltre, una sanzione amministrativa di 600 euro per abbandono di rifiuti. Gli animali sono stati posti in libertà e riconsegnati ai proprietari; imposte prescrizioni sanitarie per la bonifica dell’area.