Tragedia a Nocera Superiore: donna muore investita da un treno L'incidente si è verificato all’altezza del passaggio a livello di via Vincenzo Russo

Tragedia a Nocera Superiore. Una donna è stata travolta ed uccisa da un treno in corsa al passaggio a livello di via Vincenzo Russo, intorno alle 8 di questa mattina. L'anziana, ultraottantenne, è stata colpita in pieno ed è morta sul colpo. A lanciare l'allarme i residenti. Macabra la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori. Sul posto la Polfer e i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Intervenuti anche vigili del fuoco.

In titl il traffico ferroviario, con notevoli disagi per i viaggiatori a causa della cancellazione, ritardo o deviazione dei treni su altri percorsi.

Spetterà ora alle forze dell'ordine stabilire modalità e motivo dell’investimento.

