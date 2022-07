Breve ma violento temporale nella notte, danni e paura nel Salernitano Alberi e dehors abbattuti, disagi nei lidi e per la circolazione stradale

Erano passate le 4 di mattina quando un breve ma violento temporale - accompagnato da forti raffiche di vento - si è abbattuto anche su Salerno e la sua provincia.

Una "rinfrescata" attesa dopo settimane di afa pesante, ma che ha finito col preoccupare non poco le tante persone che - svegliate dal rumore degli oggetti travolti dal vento - hanno immortalato con foto e video la tempesta (nella foto, un frame del video postato dal consigliere Antonio Cammarota). Decine di fulmini hanno illuminato a giorno la notte.

Danni ingenti per diversi lidi costieri, ma anche ai dehors e alle abitazioni: disagi anche alla circolazione per l'abbattimento di non pochi alberi che sono finiti in strada.

Numerose le telefonate ai vigili del fuoco per segnalare richieste d'intervento in città come in provincia.