Salerno. Ladri in tabaccheria, i titolari: «Basta, ora vendiamo l'attività» E' accaduto nella notte in via Dei Mille. Negli ultimi anni hanno subito 5 furti e 4 rapine

Negli ultimi dieci anni hanno subito cinque furti con scasso e quattro rapine. Un primato che fa rabbrividire e che, stavolta, potrebbe addirittura spingerli a gettare la spugna e a mettere in vendita la loro attività. Sono arrabbiati e addolorati i titolari della tabaccheria di via Dei Mille, 72, zona orientale della città di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i ladri sono tornati a fargli visita, portando via un bottino di almeno 7500 euro tra sigarette, soldi, penne, carte da gioco e, perfino, dei taglia unghie. Il colpo, presumibilmente, è stato realizzato dopo le 3. I malviventi sono riusciti a forzare il catenaccio e ad aprire la saracinesca, introducendosi indisturbati all'interno dell'attività. L'amara scoperta, infatti, è stata fatta soltanto all'orario di apertura. «Siamo senza parole», dice tra le lacrime ad Ottochannel, Elvira Rago (nella foto), collaboratrice della tabaccheria che non nasconde la possibilità di mettere in vendita l'attività. «Adesso siamo stanchi, dopo quattro rapine a mano armata e cinque furti con scasso non ce la facciamo più. Ormai in questa zona non si capisce più niente, questa è una zona abbandonata a se stessa, non c'è nessuno che ci tutela. Non c'è niente. Non mi vengano a dire che Salerno è un paradiso, non è vero. Nemmeno un mese fa abbiamo avuto una sparatoria in questa strada. Stanotte un furto. Ci hanno dissanguato, non va bene così. Ci rifiutiamo di andare avanti, siamo stanchi. Non c'è nessuno che ci tutela. Nessuno. Siamo abbandonati a noi stessi».

Sull'episodio avvenuto la scorsa notte sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Ma la rabbia dei titolari è davvero tanta. «Abbiamo subito un danno di 7500 euro, dovremo sopperire con i nostri risparmi che non abbiamo più perché li abbiamo spesi durante la pandemia. Questa non ci voleva. Basta. Sia io che il titolare diciamo basta».