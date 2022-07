Incidente a Policastro: la comunità prega per il 18enne in coma Si terrà stasera una fiaccolata a Policastro

Il Golfo di Policastro prega per Lorenzo, il 18enne di Ispani gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale il 3 luglio, a Policastro Bussentino. Stasera, alle 20, in piazza Duomo a Policastro, si terrà una fiaccolata per auspicargli una pronta guarigione, preceduta da una santa messa.

Attualmente, il ragazzo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Immacolata a Sapri. L'incidente è avvenuto lo scorso 3 luglio. Il ragazzo, in sella alla sua moto, si è scontrato frontalmente contro un'automobile guidata da un 50enne della zona. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane che ora lotta in ospedale, mentre la sua comunità prega per lui.