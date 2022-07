Sigarette di contrabbando, la Finanza di Salerno arresta due persone Controlli anche al mercato rionale di Via Piave: sequestrate altre "bionde" illegali

La Guardia di finanza di Salerno li ha sorpresi con 30 chili di contrabbando e per questo motivo sono stati arrestati in flagranza di reato. Sono due le persone incastrate dalle fiamme gialle a bordo di una Opel Astra: all'interno c'erano circa 150 stecche di sigarette di contrabbando di diversi marchi stranieri: Marlboro, Winston, Chesterfield ed altri. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La Finanza ha inoltre sequestrato altri 2 chili di "bionde" illegali ad una donna che operava al mercato rionale di Via Piave.