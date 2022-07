Battipaglia: fiamme nella notte in una nota pizzeria L'incendio sarebbe di origine dolosa, indaga la polizia

Incendio all'alba in una nota pizzeria di Battipaglia, il rogo si è sviluppato intorno alle 4 del mattino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco sul posto per mettere in sicurezza l'area. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.

Da una prima ricostruzione della polizia sembra che il rogo sia di natura dolosa, pare sia stato gettato del liquido infiammabile. Ingenti i danni riportati dal locale, distrutto parte dell'arredo della struttura.