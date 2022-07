Tir perde il rimorchio sul viadotto Gatto: traffico paralizzato In azione i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza la zona

Questa mattina intorno alle ore 11 sul Viadotto Gatto di Salerno un autotreno, a causa di una rottura meccanica, ha perso il semirimorchio. Fortunatamente nessun automobilista è rimasto coinvolto o ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento città per la messa in sicurezza della zona in attesa dell’arrivo dell’autogru inviata dalla sede centrale per la rimozione del mezzo. In tilt il traffico.