Altavilla Silentina: scontro tra due auto, una si ribalta Due le persone ferite soccorse dai sanitari del Vopi

Incidente stradale questa mattina ad Altavilla Silentina, a scontrarsi per cause ancora non chiare, due automobili lungo la Strada Provinciale 174. Una delle due vetture è finita fuori strada ribaltandosi in un giardino. Feriti in modo non grave due conducenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e i carabinieri. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica di quanto accaduto.