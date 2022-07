Salerno, chiuso ristorante per gravi carenze igienico sanitarie Blitz di Nas, Asl e Polizia Municipale. Il titolare è stato anche multato

La notte scorsa, personale del Nucleo Annonario del Comando della Polizia Municipale, con la collaborazione dei Nas Carabinieri Salerno e della UOC di Prevenzione Collettiva dell' Asl, hanno effettuato un sopralluogo presso un pubblico esercizio della zona orientale. Nel corso delle verifiche, sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie, che hanno determinato la cessazione ad horas dell'attività di ristorazione, disposta congiuntamente dai Nas e dal personale Asl operante.

Il titolare del locale è stato anche multato per l'esercizio abusivo dell'attività di B&B e per attività musicale, con itrattenimenti danzanti al momento in corso, perché sprovvisto della prescritta SCIA musicale e della relativa valutazione di impatto acustico.