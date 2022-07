Incidente frontale sulla Cilentana: il bilancio è di tre feriti Il sinistro è avvenuto ieri tra gli svincoli di Perito e Omignano

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulla strada Cilentana, nel tratto compreso tra le uscite di Omignano Scalo e Perito. Ancora da chiarire le cause dello scontro che ha coinvolto due veicoli. I tre feriti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Per l’intervento di rimozione è giunto sul posto il soccorso stradale Autoriparazioni Rega di Castellabate. Disagi anche alla circolazione con la strada chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.