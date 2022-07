Si rompe la staccionata, paura per un turista toscano a Castellabate L'uomo si sarebbe appoggiato per schivare un'auto in transito

Si è appoggiato a una staccionata di legno, che non ha retto, per schivare un'auto in transito a velocità elevata, ed è caduto, riportando diverse escoriazioni. E' la disavventura vissuta, stamattina, da un turista toscano, lungo la stradina tra San Marco di Castellabate e Licosa, in un tratto dove le auto ancora riescono a transitare.

L'uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno medicato sul posto, dove sono giunti anche gli agenti della polizia municipale e il consigliere comunale Gianmarco Rodio.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per evitare di essere investito da un'automobile, si sarebbe appoggiato con forza alla staccionata, che non ha retto, cadendo così tra la sterpaglie per poco più di un metro.

Fortunatamente, è stato subito soccorso e le ferite sono state lievi.