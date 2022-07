Donate alla Protezione civile 5mila confezioni di salviettine sequestrate La consegna da parte della Guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Salerno ha donato alla Protezione civile un ingente quantitativo di prodotti per la cura della persona, da destinare ai più bisognosi. Si tratta di oltre 5mila confezioni di salviettine, sequestrate dalle Fiamme gialle della Tenenza di Vallo della Lucania, in materia di tutela dei consumatori e di contrasto alle frodi in commercio.

Gli articoli in questione, in particolare, erano stati ritirati dall’esercizio commerciale poiché risultati privi delle necessarie indicazioni merceologiche in lingua italiana.

Su proposta dei Finanzieri, per i prodotti - normalmente destinati alla distruzione - è stata avanzata una specifica richiesta alla Direzione generale per la tutela della salute della Regione Campania per ottenere l’autorizzazione alla devoluzione in beneficenza.

Accolta l'istanza e dunque, presso la sede della Protezione civile di Vallo della Lucania, sono stati donati i prodotti.