Salernitana, Tchaouna prima cessione illustre: la Lazio è ad un passo I biancocelesti pronti a chiudere l'affare già nelle prossime

"Chi metterà le mani su Tchaouna farà un affare". Parlò così Stefano Colantuono sabato scorso al termine di Milan-Salernitana commentando il finale di stagione interessante di Loum Tchaouna. Nemmeno tre giorni dopo, la Lazio è pronta ad ascoltare le parole del tecnico romano e a sferrare l'assalto decisivo.

Il club biancoceleste ha virtualmente prenotato la stellina francese, convocato dall'Under 20 transalpina e con il sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi con l'Under 23 del ct Henry. L'ex ds granata Fabiani ha trovato l'accordo con l'entourage del calciatore (contratto quinquiennale) ed è pronto ad esercitare la clausola da 8 milioni di euro. Un'accelerata brusca mandando fuori gioco le tante pretendenti per il francese. Per la Salernitana una plusvalenza che si attesta sui 5 milioni di euro, nel nome dell'accordo con il Rennes di un contributo del 40 per cento da riconoscere all'ex club di Tchaouna dopo il trasferimento di appena un anno fa a titolo gratuito. Per lui ora la grande chance della Lazio, erede del partente Felipe Anderson.