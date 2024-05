Sky: "Salernitana, incontro per la cessione del club" Si stringe per la cessione del club

La Salernitana e Brera Holdings, trattativa in corso. L'annuncio arriva direttamente dal portale del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Nelle ultime ore sarebbe andato in scena un incontro per la cessione del club. Il soggetto interessato sarebbe Brera Holdings, fondo azionario quotato in borsa, precisamente al Nasdaq, con sede a Dublino.

Dopo la fase di valutazione e analisi dei conti, ora l'incontro e i possibili passi in avanti. Iervolino aspetta un'offerta per dire addio con valutazione del club fra i 20 e i 25 milioni di euro. Tutto da definire, intanto i passi in avanti: il destino della Salernitana è tutto da decidere.