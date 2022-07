Tragedia a Nocera: 82enne investita da un treno vicino a un passaggio a livello Inutili i soccorsi, traffico ferroviario in tilt per ore

Tragedia a Nocera Inferiore, questa mattina intorno alle 7.30. Un'ottantaduenne è stata investita, per cause ancora non chiare, da un treno nei pressi del passaggio a livello situato nel quartiere Casolla. A travolgere l'anziana un convoglio diretto a Napoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso della donna. Rfi ha provveduto a sospendere il traffico ferroviario per qualche ora al fine di consentire alle autorità di svolgere i necessari accertamenti, gravi ritardi sulla tratta verso Napoli.