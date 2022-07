Villammare, frontale tra auto e moto: ferito centauro L'incidente ha provocato non pochi disagi alla circolazione

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina a Villammare, lungo la SS18, tra un furgone e una moto. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, trasferito presso l'ospedale dell'Immacolata di Sapri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. I due, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati e l'uomo in sella alla moto è rimasto ferito.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dei carabinieri che avranno il compito di ricosrtuire quanto accaduto.