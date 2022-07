Salerno, terrore all'alba: spari in via Palinuro a Mercatello Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, paura tra i residenti

I carabinieri della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto all'alba di oggi in via Palinuro, nel quartiere di Mercatello. I militari, allertati da alcuni residenti, hanno recuperato un bossolo di pistola in strada, nei pressi di un'attività commerciale. Dai successivi rilievi non sono state riscontrate tracce di sangue né fori. Probabile, dunque, che sia stato esploso soltanto un colpo d'arma da fuoco. Il tutto è avvenuto all'alba, poco dopo le 6. Gli uomini dell'Arma, guidati dal capitano Antonio Corvino, stanno comunque effettuando ulteriori accertamenti che serviranno a capire se si sia trattato di un'intimidazione o di un conflitto tra più persone. Gli elementi raccolti sul posto farebbero propendere per la prima ipotesi ma, al momento, s'indaga a 360 gradi senza escludere alcuna pista. Il rumore è stato udito da diversi residenti che hanno subito lanciato l'allarme. Ulteriori elementi potrebbero essere recuperati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.