Cava de' Tirreni: coltiva marijuana, trovate 30 piante dalla polizia Denunciato un giovane del posto, una vecchia auto era usata come serra

Questa mattina la polizia di Cava de' Tirreni ha denunciato un giovane del posto per coltivazione finalizzata allo spaccio di cannabis indica essiccata. Gli agenti, nel corso di una perquisizione in una zona collinare in uso del giovane, hanno trovato 30 piante e circa 1 kg di fogliame essiccato, marijuana, già pronta alla vendita.

Sul posto anche il necessario per la produzione e la commercializzazione della sostanza stupefacente. Il fogliame era posto a seccare in una vecchia automobile usata come serra.